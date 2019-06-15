https://static.news.ru/photo/34652764-8ede-11e9-a65d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: vk.com/penza

В Следственном комитете РФ возбудили уголовное дело после смерти одного из пострадавших в массовой драке в Пензенской области.

Вечером 13 июня 2019 года между местными жителями села Чемодановка Бессоновского района произошёл конфликт, в ходе которого пострадало несколько человек, — говорится на сайте СК РФ по региону.

В результате инцидента два человека госпитализированы. На месте происшествия работает следственная группа. По предварительным данным, конфликт между жителями села возник на бытовой почве, однако позже перерос в массовую драку. Во время схода граждан была перекрыта трасса М-5 «Урал». Сейчас она открыта.

Как ранее писал News.ru, друзья мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева, убитого на юге столицы, рассказали, каким он был человеком.