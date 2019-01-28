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Жители Прикамья устроили драку в гипермаркете

Сергей Лантюхов/News.ru

происшествия [ версия для печати ]

Двое покупателей подрались в гипермаркете в Кунгуре Пермского края. Один избил другого за право пойти за покупками первым.

По данным местных СМИ, инцидент произошёл ночью 28 января, когда мужчины застряли в дверях магазина.

Зачинщик драки сильно толкнул потерпевшего, после чего тот упал. Молодой человек начал бить лежачего ногами по голове. Его остановили дежурившие неподалёку сотрудники патрульно-постовой службы.

Пострадавшего от действий дебошира мужчину доставили в больницу с тяжёлыми травмами. В отношении подозреваемого заведено уголовное дело, передаёт URA.RU.

Ранее News.ru писал, что драка между осуждённым за многомиллионное мошенничество и судебными приставами произошла в Череповце. Поводом стало списание денег со счёта. 57-летний мужчина избил судебных приставов в их служебном кабинете из-за того, что с его карты списали 1 тысячу рублей.


#драка #конфликт #дебошир #гипермаркет #Прикамье
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