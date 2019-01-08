Жители Орла остались без холодной воды

https://news.ru/storage/news/1653e5a1a667ad4b482ffb3f4d42618f/22888fee-eb12-45d4-8040-bad1dba301d4_850.jpg АГН "Москва"

Коммунальная авария произошла в Орле. Без воды в результате ЧП остались 70 тысяч жителей города.

Магистральный водопровод был повреждён в Заводском районе Орла вечером 7 января. Бригады рабочих устраняют последствия коммунальной аварии. Полностью завершить ремонт планируют в 22.00 8 января, а в 18.00 планируется пробных пуск воды по системе.

Как сообщили в пресс-службе губернатора Орловской области Андрея Клычкова, в результате аварии от холодного водоснабжения было отключено 703 многоквартирных дома, 5 поликлиник, 2 больницы, 13 школ и 31 детский сад. Отключение поставило под угрозу работу двух котельных, однако экстренным службам удалось оперативно решить проблему и нормализовать отопление. Кроме того, организован подвоз технической воды жителям города.

Ранее News.ru писал о коммунальной аварии на территории Карелии. Без тепла остались жители города Суоярви.