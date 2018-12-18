Авария оставила жителей Кирова без отопления в мороз

https://news.ru/storage/news/ac886dc063d439559ac470283c161ab5/f092365b-d5de-4c30-8cd7-a42e197850e5_850.jpg Zamir Usmanov/Global Look Press

Коммунальная авария оставила без отопления свыше ста многоквартирных домов Кирова. Причиной происшествия стал дефект запорной арматуры в тепловой камере.

Перебои с горячим водоснабжением испытывают около 28 тысяч жителей региона, сообщает сайт Минэнерго. На месте ЧП работают свыше 20 аварийщиков и 8 единиц техники.

Ремонт планируют завершить к полудню 18 декабря 2018 года. Сейчас температура воздуха в Кирове -16 ºС.

Ранее News.ru сообщал о проблемах с ГВС в Саратовской и Московской областях, а также в Республике Карелия. Причинами неудобств стали разрывы на магистральных трубопроводах, а также недостаток запасов топлива.