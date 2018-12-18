Авария оставила жителей Кирова без отопления в мороз

Коммунальная авария оставила без отопления свыше ста многоквартирных домов Кирова. Причиной происшествия стал дефект запорной арматуры в тепловой камере.
Перебои с горячим водоснабжением испытывают около 28 тысяч жителей региона, сообщает сайт Минэнерго. На месте ЧП работают свыше 20 аварийщиков и 8 единиц техники.
Ремонт планируют завершить к полудню 18 декабря 2018 года. Сейчас температура воздуха в Кирове -16 ºС.
Ранее News.ru сообщал о проблемах с ГВС в Саратовской и Московской областях, а также в Республике Карелия. Причинами неудобств стали разрывы на магистральных трубопроводах, а также недостаток запасов топлива.