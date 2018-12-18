USD  66.6208 EUR  75.3814
GOLD1,246 $   Brent58.56 $ Bitcoin3,533.78 $
МОСКВА-12°C17:34
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. происшествия

Авария оставила жителей Кирова без отопления в мороз

Zamir Usmanov/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

Коммунальная авария оставила без отопления свыше ста многоквартирных домов Кирова. Причиной происшествия стал дефект запорной арматуры в тепловой камере.

Перебои с горячим водоснабжением испытывают около 28 тысяч жителей региона, сообщает сайт Минэнерго. На месте ЧП работают свыше 20 аварийщиков и 8 единиц техники.

Ремонт планируют завершить к полудню 18 декабря 2018 года. Сейчас температура воздуха в Кирове -16 ºС.

Ранее News.ru сообщал о проблемах с ГВС в Саратовской и Московской областях, а также в Республике Карелия. Причинами неудобств стали разрывы на магистральных трубопроводах, а также недостаток запасов топлива.


#Кировскаяобласть #отопление
самое читаемое
шоу-бизнес
Гузеева повторила выходку Волочковой
оружие
США предпочли российский Ил-112В украинскому Ан-140

читайте также
общество 14:04, 6 декабря 2018
Жители Карелии жалуются на проблемы с отоплением
происшествия 19:59, 20 ноября 2018
Авария оставила без отопления жителей Подмосковья
общество 20:23, 11 ноября 2018
Тысячи жителей Саратовской области остались без отопления
Лента новостей
общество 17:28
Иву времён сражения с Наполеоном нашли в Подмосковье
экономика 17:25
ЦБ: Банковский сектор РФ нарастил прибыль в полтора раза
культура 17:21
Глава ансамбля Росгвардии заявил о толерантности к геям
спорт 17:18
Бывший одноклубник Овечкина будет играть за «Авангард»
в мире 17:16
Президент Румынии переживает за права граждан после Brexit
общество 17:15
Песков: на рынке труда дефицит IT-специалистов
наука 17:15
Астрономы нашли самую далёкую планету в Солнечной системе
спорт 17:14
Моуринью уехал с базы «МЮ»
общество 17:09
Место Черкизовского рынка отдали под реновацию
общество 17:06
Правительство проконтролирует переход на российское ПО
экономика 17:01
Минфин проведёт три аукциона по размещению ОФЗ 19 декабря
экономика 17:00
Кабмин поможет Центру Хруничева рассчитаться с долгами
общество 16:59
ВС обязал судей обосновывать отягчающие мотивы в приговорах
происшествия 16:57
Умерший Дед Мороз оказался заслуженным артистом РФ
общество 16:56
Мошенники подделали интернет-приёмную Центробанка
Другие новости
происшествия 16:57
Умерший Дед Мороз оказался заслуженным артистом РФ
происшествия 16:50
Самолёт из Таиланда аварийно сел в Екатеринбурге
происшествия 16:48
Прохожие спасли девочку от насильника-убийцы
происшествия 16:19
Школьница включила новогоднюю гирлянду и попала в больницу
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top