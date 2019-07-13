https://static.news.ru/photo/f5de0206-a62d-11e9-98a0-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

В многоквартирном доме на северо-западе Челябинска вспыхнул пожар. Из-за огня, охватившего, по словам очевидцев, весь подъезд, жители не успели эвакуироваться.

Люди не могут выйти из квартир, свешиваются из окон, — сообщает 74.ru.

По уточнённым данным, горит квартира на шестом этаже. Вдоль дома растут огромные деревья, которые закрывают доступ пожарных автолестниц ко многим помещениям.

Как писал News.ru, площадь пожара на производстве сои в Краснодарском крае увеличилась до 1,2 тысячи кв. м. Загорелись ёмкости с маслом. Завод размещён в удалении от населённых пунктов. По последним данным, огонь был локализован. Погибших и пострадавших нет.