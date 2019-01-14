Жители дома в Шахтах мёрзли из-за плохого отопления

https://news.ru/storage/news/0be6c62619551d9b793dc2584b9259eb/284711e0-a2d3-4d81-94f7-d1231f9dec71_850.jpg Zamir Usmanov/Global Look Press

Дом в городе Шахты, пострадавший в результате взрыва газа, испытывал проблемы с отоплением. Его жильцы были вынуждены обогреваться любыми способами.

По словам одной из жительниц дома, сначала тепло в дом поступало из котельной, работавшей на угле. Позднее его подключили к газовой котельной, и в квартирах похолодало. В последнее время в доме не стало горячей воды, хотя жильцы оплачивают коммунальные услуги.

«Люди с маленькими детьми отапливались чем угодно, и электричеством, и газом», — рассказала РИА Новости Наталья Болгова, проживающая в доме с 1994 года.

Взрыв в доме по лице Хабарова в Шахтах прогремел утром 14 января. В результате погиб один человек, ещё семеро спасены из-под завалов. По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, одна из жительниц дома почувствовала утечку газа перед взрывом.