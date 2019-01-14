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Жители дома в Шахтах мёрзли из-за плохого отопления

Zamir Usmanov/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

Дом в городе Шахты, пострадавший в результате взрыва газа, испытывал проблемы с отоплением. Его жильцы были вынуждены обогреваться любыми способами.

По словам одной из жительниц дома, сначала тепло в дом поступало из котельной, работавшей на угле. Позднее его подключили к газовой котельной, и в квартирах похолодало. В последнее время в доме не стало горячей воды, хотя жильцы оплачивают коммунальные услуги.

«Люди с маленькими детьми отапливались чем угодно, и электричеством, и газом», — рассказала РИА Новости Наталья Болгова, проживающая в доме с 1994 года.

Взрыв в доме по лице Хабарова в Шахтах прогремел утром 14 января. В результате погиб один человек, ещё семеро спасены из-под завалов. По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, одна из жительниц дома почувствовала утечку газа перед взрывом.  


#происшествия #ВЗРЫВ #шахты
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