Запрет на возвращение в свои дома сохраняется только для жителей посёлка Каменка Красноярского края. Именно здесь расположен склад боеприпасов, в котором разорвались снаряды.
Снят запрет на 20 км зону вокруг склада. Жители всех поселков, кроме Каменки, могут вернуться в свои дома, — сказал источник «Интерфакса».
Для жителей, эвакуированных в Красноярск, 7 августа будут запущены специальные поезда до станции Ачинск.
Серия взрывов произошла 5 августа на складе войсковой части 74008, где базируются ракетные войска стратегического назначения. Разлёт осколков достигал 15 км. В населённых пунктах, расположенных в радиусе 20 км от места ЧП. Всего пострадало 13 человек.
Власти региона ввели режим ЧС и эвакуировали людей из опасной зоны. Его сняли 6 августа, писал News.ru.
Склад Центра МТО Центрального военного округа в Ачинском районе является одним из старейших в системе материально-технического обеспечения вооружённых сил и планировался к расформированию до 2022 года, сообщили в Минобороны РФ.