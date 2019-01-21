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Жителей Магнитогорска пугают терактами

Илья Московец/ТАСС

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Власти называют рассылку с предупреждением спамом

Не прошло и месяца после взрыва в Магнитогорске, как предупреждения о возможных новых трагедиях будоражат горожан. На электронную почту социальных учреждений города поступили анонимные сообщения, в которых говорится об угрозе взрывов. Письма, в частности, поступили в городскую больницу и ряд школ. Сотрудники ФСБ в связи с произошедшим устроили проверки.

Жители города опубликовали в социальных сетях скриншоты сообщения с угрозой. В нём утверждается, что в общественных местах города якобы установлены взрывные устройства. В письме также говорится, что серия взрывов произойдет с наступлением темноты.

По данным источника «Интерфакса», письма с угрозами получили все соцучреждения Магнитогорска. По словам родителей воспитанников школы «Лёвушка», всех детей в экстренном порядке вывели из учебного учреждения. Кроме того, 74.ru сообщило о том, что силовики провели проверку в торговом центре «Весна», который находится неподалёку от взорвавшегося в конце прошлого года жилого дома.

Власти Магнитогорска назвали письма с предупреждениями спамом и призвали горожан не реагировать на провокации.

«В Магнитогорске участились случаи анонимной рассылки сообщений в виде спама, главная цель которых — дестабилизировать обстановку в городе и посеять панику среди жителей», — говорится на сайте администрации.

Мэр города Сергей Бердников заявил, что сообщения о взрывных устройствах рассылались из-за границы. По его словам, правоохранители проверяют как указанные в письмах здания, так и важные объекты, которые в них не фигурируют. Градоначальник отметил, что ни одно сообщение не подтвердилось.

Подъезд многоквартирного дома по проспекту Карла Маркса обрушился в результате взрыва 31 декабря. Под обломками были найдены 39 погибших. Шестерых жильцов экстренно госпитализировали — среди них 11-месячный ребенок, который провёл под обломками 35 часов. По факту произошедшего следователи возбудил уголовное дело. Приоритетной версией в первые же часы назвали взрыв бытового газа на одном из нижних этажей. Однако впоследствии стала широко обсуждаться и неофициальная версия теракта. 18 января издание «Аль-Наба» сообщило, что ответственность за трагедию взяла на себя запрещённая в России террористическая группировка ИГ. В публикации говорится, что сторонники террористов якобы заложили взрывное устройство в здании и привели его в действие. Своё долгое молчание боевики объяснили «соображениями безопасности устроивших теракт».

Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко призвала не доверять сообщениям террористических организаций об их причастности к организации произошедшего. Она отметила, что при разборе завалов следов взрывчатых веществ или их компонентов экспертами и криминалистами обнаружено не было. В ведомстве напомнили, что выводы о причинах трагедии можно будет сделать только по итогам проведения комплекса следственных действий и тщательного анализа полученных доказательств.

Изначально предполагалось, что большинство жильцов повреждённого дома вскоре смогут вернуться в свои квартиры. Однако на собрании с членами правительства российский лидер Владимир Путин поручил полностью расселить здание. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский, в свою очередь, заявил, что для полного расселения дома понадобится год.


#теракты #взрывы #магнитогорск
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