https://static.news.ru/photo/335aff20-7a88-11e9-b56b-fa163e074e61_1024.jpg

Устроивший домашний дебош житель Среднеколымска убил прибывшего по вызову бойца Росгвардии, а потом и себя. Следователи возбудили уголовное дело.

Инцидент произошёл поздним вечером 12 июля. В 23 часа в полицию позвонила женщина и сообщила о скандале с мужем. По вызову выехали помощник оперативного дежурного отдела полиции и сотрудник Росгвардии.

Когда полицейские уже были во дворе дома, агрессор высунулся из окна и открыл огонь из карабина по патрульной автомашине. От полученных ранений сотрудник Росгвардии погиб на месте, его напарник получил ранения и сейчас находится в больнице.

Сам нападавший совершил самоубийство.

Ранее News.ru писал о суде над бывшей участковой из Орла Натальей Башкатовой. Её признали виновной в халатности, повлекшей смерть человека, и двали два года колонии. В 2016 году она приехала по вызову к девушке, пожаловался на угрозы от своего молодого человека. Вместо того, чтобы помочь жертве домашнего насилия, участковая заявила, что приедет снова только по реальному поводу: «Если вас убьют, мы обязательно выедем, труп опишем. Не переживайте». Парень забил девушку до смерти через несколько минут после ухода представителя полиции.