Житель Урала попробовал на вкус полицейского

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Житель Свердловской области признан судом виновным в применении насилия в отношении представителя власти. Мужчина приговорён к реальному тюремному сроку.

Ближайший год и 10 месяцев злоумышленник проведёт в колонии строгого режима, сообщает официальный сайт регионального управления СК РФ. За решётку уроженец Каменска-Уральского отправился в том числе за то, что укусил стража порядка за руку.

Инцидент произошёл 30 сентября 2018 года. Правоохранитель совершал обход граждан, подлежащих административному надзору. Осуждённый в момент визита полицейского дома отсутствовал, но вскоре явился в состоянии алкогольного опьянения.

Хозяину жилища было предложено явиться в отдел в связи с нарушением ограничений, однако тот к такому повороту событий оказался не готов и попытался убежать от участкового.

Полицейский попытался задержать подозреваемого, но в этот момент нарушитель начал оказывать сопротивление, применил силу, а потом укусил «оппонента» за руку.

Ранее News.ru сообщал о приговоре «совестливым» ворам в Якутии. Инцидент произошёл в Оленёкском районе республики. Преступники оставили на месте кражи записку со словами «Простите, пожалуйста». Общая сумма причинённого ущерба составила более 310 тыс. рублей. Одному из подсудимых назначено наказание в виде четырёх лет лишения свободы, двум другим — в виде условного лишения свободы на три года.