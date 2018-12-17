Житель Урала попробовал на вкус полицейского

Житель Свердловской области признан судом виновным в применении насилия в отношении представителя власти. Мужчина приговорён к реальному тюремному сроку.
Ближайший год и 10 месяцев злоумышленник проведёт в колонии строгого режима, сообщает официальный сайт регионального управления СК РФ. За решётку уроженец Каменска-Уральского отправился в том числе за то, что укусил стража порядка за руку.
Инцидент произошёл 30 сентября 2018 года. Правоохранитель совершал обход граждан, подлежащих административному надзору. Осуждённый в момент визита полицейского дома отсутствовал, но вскоре явился в состоянии алкогольного опьянения.
Хозяину жилища было предложено явиться в отдел в связи с нарушением ограничений, однако тот к такому повороту событий оказался не готов и попытался убежать от участкового.
Полицейский попытался задержать подозреваемого, но в этот момент нарушитель начал оказывать сопротивление, применил силу, а потом укусил «оппонента» за руку.
Ранее News.ru сообщал о приговоре «совестливым» ворам в Якутии. Инцидент произошёл в Оленёкском районе республики. Преступники оставили на месте кражи записку со словами «Простите, пожалуйста». Общая сумма причинённого ущерба составила более 310 тыс. рублей. Одному из подсудимых назначено наказание в виде четырёх лет лишения свободы, двум другим — в виде условного лишения свободы на три года.