Житель Томска получил 24,5 года за убийство студентки

https://news.ru/storage/news/4ed6e919e45f8682ecb59b3c1d569232/13935d35-0a7b-420b-a356-ca32d69f4ffb_850.jpg Дмитрий Кандинский / vtomske.ru/vk.com

Томский областной суд вынес приговор местному жителю Александру Альтапову и приговорил его к 24 годам и шести месяцам лишения свободы. Он обвиняется в изнасиловании, убийстве и обезглавливании студентки.

Также суд удовлетворил иск потерпевшей стороны в компенсации морального вреда в размере 2 млн рублей.

«Мой подзащитный и я на 100% не согласны с решением суда, будем обжаловать приговор», — заявила защита подсудимого.

В июле 2017 года в Томске пропала 20-летняя девушка. Её двое суток искали друзья и полицейские. 31 июля прохожие обнаружили в парке сумку с её головой.

Как ранее писал News.ru, следственные органы Алтайского края доказали вину жителя города Новоалтайска в изнасиловании и убийстве. Преступления были совершены ещё в начале нынешнего века.