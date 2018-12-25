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Житель Томска получил 24,5 года за убийство студентки

Дмитрий Кандинский / vtomske.ru/vk.com

происшествия [ версия для печати ]

Томский областной суд вынес приговор местному жителю Александру Альтапову и приговорил его к 24 годам и шести месяцам лишения свободы. Он обвиняется в изнасиловании, убийстве и обезглавливании студентки.

Также суд удовлетворил иск потерпевшей стороны в компенсации морального вреда в размере 2 млн рублей.

«Мой подзащитный и я на 100% не согласны с решением суда, будем обжаловать приговор», — заявила защита подсудимого.

В июле 2017 года в Томске пропала 20-летняя девушка. Её двое суток искали друзья и полицейские. 31 июля прохожие обнаружили в парке сумку с её головой.

Как ранее писал News.ru, следственные органы Алтайского края доказали вину жителя города Новоалтайска в изнасиловании и убийстве. Преступления были совершены ещё в начале нынешнего века.


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