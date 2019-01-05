Житель Петербурга напал на фельдшера скорой

Фельдшер скорой помощи в Петербурге подверглась нападению пациента, к которому приехала на вызов. Женщине потребовалась госпитализация.
Инцидент произошёл в ночь на 5 января в Василеостровском районе Северной столицы. Мужчина набросился на медработника прямо в спецавтомобиле и нанес телесные повреждения.
Агрессивный пациент был доставлен в полицию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщается на сайте ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Ранее похожий случай произошёл в Москве. Пьяный мужчина избил фельдшера, которая попыталась забинтовать ему голову. В итоге девушка была доставлена в больницу с переломом носа и гематомами.