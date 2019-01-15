Житель Омска обвинил в убийстве знакомого инопланетян

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Кадр из фильма «Яйцеголовые»

Инопланетяне подбросили в квартиру жителя Омска труп его знакомого. При этом пришельцы нанесли мужчине множество ножевых ранений, от которых тот и скончался. Такую версию правоохранителям озвучил подозреваемый в убийстве.

Те, впрочем, объяснение сочли неубедительным и возбудили уголовное дело. По версии следствия, преступление вполне банально: хозяин квартиры несколько раз ударил кухонным ножом своего приятеля во время застолья. Убийству могла предшествовать словесная перепалка, возникшая из-за различий во мнениях на окружающую действительность, искажённую обильным возлиянием спиртного.

Сейчас следователи устанавливают мотивы убийства и все обстоятельства произошедшего, сообщили в пресс-службе регионального управления СК. В ближайшее время подозреваемый будет заключён под стражу.

Ранее, как сообщал News.ru, в США задержали дальнобойщика, который за 40 лет похитил для сексуальных утех 79 человек. При этом он имитировал похищение инопланетянами, переоборудовав внутреннюю часть грузовика в подобие внеземной лаборатории. Для контроля своих жертв маньяк использовал галлюциногенные препараты.