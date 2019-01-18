Житель Новосибирска напал на машину скорой помощи

https://news.ru/storage/news/d717efe804f40930ae8458a6c01483a0/b697f219-48bb-42f0-ad03-8ba46375ca18_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Житель Новосибирска напал на автомобиль скорой помощи и разбил стекло со стороны шофёра. Конфликт человека с автомобилем произошёл на улице Бориса Богаткова.

Причиной агрессии стало недовольство «боксёра» действиями врачей — ему не понравился манёвр водителя спецтранспорта, пишет РЕН ТВ. Выйдя из себя, гражданин повредил машину и несколько раз ударил по кузову.

Ранее News.ru сообщал о драке пьяной школьницы с таксистом-женщиной. Жительница Перми находилась в машине в компании двух подруг — тоже «под градусом». Конфликт начался после того, как водитель сделала замечание кричащим и нецензурно выражающимся в салоне авто подросткам.