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Житель Новосибирска напал на машину скорой помощи

Сергей Булкин/News.ru

происшествия [ версия для печати ]

Житель Новосибирска напал на автомобиль скорой помощи и разбил стекло со стороны шофёра. Конфликт человека с автомобилем произошёл на улице Бориса Богаткова.

Причиной агрессии стало недовольство «боксёра» действиями врачей — ему не понравился манёвр водителя спецтранспорта, пишет РЕН ТВ. Выйдя из себя, гражданин повредил машину и несколько раз ударил по кузову.

Ранее News.ru сообщал о драке пьяной школьницы с таксистом-женщиной. Жительница Перми находилась в машине в компании двух подруг — тоже «под градусом». Конфликт начался после того, как водитель сделала замечание кричащим и нецензурно выражающимся в салоне авто подросткам.


#Новосибирск #скораяпомощь
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