Житель Новосибирска избил врача в больнице

https://news.ru/storage/news/107b2e605ae37c504bfe2dd6280ba578/54b7352e-b30f-4f45-b7d4-ccbb84d85a6f_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Мужчина напал на врача в травмпункте в Новосибирске. Кадры избиения медика, которое было совершено минувший ночью, появились в интернете.

На видео видно, как местный житель врывается в кабинет и набрасывается на сотрудника медучреждения, через некоторое время на помощь врачу приходит его коллега.

Нападавшим оказался муж пациентки, который посчитал, что его супруге слишком долго перебинтовывают руку. Женщина обратилась в травмпункт с резаной раной кисти.

У пострадавшего врача гематомы и ссадины. Злоумышленник скрылся. Полиция проводит проверку.

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