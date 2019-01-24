Житель Новосибирска избил врача в больнице

Мужчина напал на врача в травмпункте в Новосибирске. Кадры избиения медика, которое было совершено минувший ночью, появились в интернете.
На видео видно, как местный житель врывается в кабинет и набрасывается на сотрудника медучреждения, через некоторое время на помощь врачу приходит его коллега.
Нападавшим оказался муж пациентки, который посчитал, что его супруге слишком долго перебинтовывают руку. Женщина обратилась в травмпункт с резаной раной кисти.
У пострадавшего врача гематомы и ссадины. Злоумышленник скрылся. Полиция проводит проверку.
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