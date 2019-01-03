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Москвичка делилась с гостями наркотиками

АГН "Москва"

происшествия [ версия для печати ]

Столичные оперативники прикрыли наркопритон в районе Тёплый Стан. Хозяйка квартиры предоставила своё жилище наркоманам и сама употребляла запрещённые вещества.

Во время обысков у подозреваемой нашли три свёртка с героином, N-метилэфедроном и шприцы, пишет РЕН ТВ. Вместе с 45-летней женщиной «попался» мужчина. У него обнаружили пакетики с гашишем. Следственные органы возбудили уголовное дело.

Гостеприимную наркоманку оставили под подпиской о невыезде.

Ранее News.ru сообщал о крупной партии синтетического дурмана, изъятого свердловскими полицейскими. Сыщики нашли в квартирах Екатеринбурга 85 кг опасного зелья, которое по ценам чёрного рынка оценивается в 3 млрд 400 млн рублей.


#москва #наркотики
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