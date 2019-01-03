Москвичка делилась с гостями наркотиками

Столичные оперативники прикрыли наркопритон в районе Тёплый Стан. Хозяйка квартиры предоставила своё жилище наркоманам и сама употребляла запрещённые вещества.
Во время обысков у подозреваемой нашли три свёртка с героином, N-метилэфедроном и шприцы, пишет РЕН ТВ. Вместе с 45-летней женщиной «попался» мужчина. У него обнаружили пакетики с гашишем. Следственные органы возбудили уголовное дело.
Гостеприимную наркоманку оставили под подпиской о невыезде.
Ранее News.ru сообщал о крупной партии синтетического дурмана, изъятого свердловскими полицейскими. Сыщики нашли в квартирах Екатеринбурга 85 кг опасного зелья, которое по ценам чёрного рынка оценивается в 3 млрд 400 млн рублей.