Москвичка делилась с гостями наркотиками

https://news.ru/storage/news/a574f846f07cbb3db8cbae76af427c2b/e295b8f2-d9e7-46bb-a133-a1f76be8f9a4_850.jpg АГН "Москва"

Столичные оперативники прикрыли наркопритон в районе Тёплый Стан. Хозяйка квартиры предоставила своё жилище наркоманам и сама употребляла запрещённые вещества.

Во время обысков у подозреваемой нашли три свёртка с героином, N-метилэфедроном и шприцы, пишет РЕН ТВ. Вместе с 45-летней женщиной «попался» мужчина. У него обнаружили пакетики с гашишем. Следственные органы возбудили уголовное дело.

Гостеприимную наркоманку оставили под подпиской о невыезде.

Ранее News.ru сообщал о крупной партии синтетического дурмана, изъятого свердловскими полицейскими. Сыщики нашли в квартирах Екатеринбурга 85 кг опасного зелья, которое по ценам чёрного рынка оценивается в 3 млрд 400 млн рублей.