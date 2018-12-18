Жительница Башкирии родила ребёнка и сразу убила его

https://news.ru/storage/news/96c235211984a2b234403435a6f51cf8/73922417-787d-4087-870c-569b9c9b98b7_850.jpg Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Правоохранителями Башкирии задержана жительница села Тавтиманово Иглинского района. Она подозревается в убийстве собственного ребёнка.

По данным следствия, в ноябре 2018 года фигурантка, находясь у себя дома, родила и почти сразу задушила младенца, сообщает официальный сайт регионального управления СК РФ.

В отношении горе-мамаши избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. Если вина подозреваемой будет доказана, то ей может грозить до пяти лет лет лишения свободы.

Ранее News.ru сообщал о новорождённой девочке, выжившей в мусорном контейнере Калуги. Ребёнка спас случайный прохожий, обративший внимание на шевелящийся свёрток. Мужчина укутал младенца в свою одежду и вызвал полицию. Пострадавшую тут же доставили в городской перинатальный центр.