Жительница Башкирии родила ребёнка и сразу убила его

Правоохранителями Башкирии задержана жительница села Тавтиманово Иглинского района. Она подозревается в убийстве собственного ребёнка.
По данным следствия, в ноябре 2018 года фигурантка, находясь у себя дома, родила и почти сразу задушила младенца, сообщает официальный сайт регионального управления СК РФ.
В отношении горе-мамаши избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. Если вина подозреваемой будет доказана, то ей может грозить до пяти лет лет лишения свободы.
Ранее News.ru сообщал о новорождённой девочке, выжившей в мусорном контейнере Калуги. Ребёнка спас случайный прохожий, обративший внимание на шевелящийся свёрток. Мужчина укутал младенца в свою одежду и вызвал полицию. Пострадавшую тут же доставили в городской перинатальный центр.