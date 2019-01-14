Житель Мурманской области простил своего убийцу и умер

Житель Мурманской области осуждён за нанесение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. Инцидент произошёл в городе Полярном.
Обвиняемому назначено восемь лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, сообщает официальный сайт регионального СК РФ.
Преступление совершено 30 августа 2018 года. Знакомые употребляли горячительные напитки. Во время застолья между мужчинами разгорелся конфликт, в ходе которого фигурант ударил потерпевшего ножом в бедро.
Помирившись, будущий уголовник и его жертва продолжили распивать спиртное. Спустя некоторое время потерпевший отправился спать, а его обидчик покинул злополучную квартиру. Полученная рана оказалась слишком серьёзной — хозяин жилища умер на месте происшествия.
В ходе предварительного следствия обвиняемый полностью признался в содеянном.
Ранее News.ru рассказывал о жестоком преступлении в Астраханской области. Местный житель подозревается в убийстве своей возлюбленной. По версии следствия, он зарезал женщину, а тело закопал в огороде. О случившемся в правоохранительные органы заявил сосед, который увидел задержанного с окровавленным ножом в руках.