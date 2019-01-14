USD  66.9167 EUR  77.1282
GOLD1,290 $   Brent59.53 $ Bitcoin3,554.05 $
МОСКВА-2°C20:01
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. происшествия

Житель Мурманской области простил своего убийцу и умер

Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

Житель Мурманской области осуждён за нанесение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. Инцидент произошёл в городе Полярном.

Обвиняемому назначено восемь лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, сообщает официальный сайт регионального СК РФ.

Преступление совершено 30 августа 2018 года. Знакомые употребляли горячительные напитки. Во время застолья между мужчинами разгорелся конфликт, в ходе которого фигурант ударил потерпевшего ножом в бедро.

Помирившись, будущий уголовник и его жертва продолжили распивать спиртное. Спустя некоторое время потерпевший отправился спать, а его обидчик покинул злополучную квартиру. Полученная рана оказалась слишком серьёзной — хозяин жилища умер на месте происшествия.

В ходе предварительного следствия обвиняемый полностью признался в содеянном.

Ранее News.ru рассказывал о жестоком преступлении в Астраханской области. Местный житель подозревается в убийстве своей возлюбленной. По версии следствия, он зарезал женщину, а тело закопал в огороде. О случившемся в правоохранительные органы заявил сосед, который увидел задержанного с окровавленным ножом в руках.


#поножовщина #мурманск #мурманскаяобласть
самое читаемое
спорт
Фуркад поведал о расчёте на провал Логинова в эстафете
спорт
Защищавший Логинова норвежец набросился на РУСАДА

читайте также
происшествия 17:18, 14 января 2019
Мужчина зарезал подругу и закопал в огороде
происшествия 14:58, 8 января 2019
Украинец убил собутыльника 60 ударами ножа
происшествия 22:10, 5 января 2019
Многодетная мать убила мужа подушкой
происшествия 14:45, 3 января 2019
Мужчина зарезал собутыльника в Подмосковье
Лента новостей
в мире 19:59
Клиентам авиакомпании продали несуществующие места
общество 19:56
Пенсионерам Магнитогорска навязывают газовое оборудование
в мире 19:50
Спасатели вытащили щенка из обледеневшего пруда
в мире 19:45
Экс-министра Украины заподозрили в госизмене
спорт 19:44
Российский футбол может потерять ещё один клуб
Другие новости
происшествия 18:49
Стена пострадавшего от взрыва дома в Шахтах может рухнуть
происшествия 18:44
Уголовное дело завели после сожжения флага в Саранске
происшествия 18:30
Взрыв в Шахтах: теракт или несчастный случай
Деньги на ремонт газоснабжения выделялись в 2016 году
происшествия 18:20
Ученик из Сергиева Посада анонсировал расстрел в школе
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top