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Житель Магнитогорска: от взрыва задрожала земля

vk.com/magnitogorsk_news

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Житель повреждённого взрывом газа дома в Магнитогорске Евгений Юрченко чудом избежал последствий трагедии. Мужчина ушёл в гараж за несколько минут до ЧП.

Катастрофа произошла около шести утра по местному времени. «Счастливчик» покинул жилище в 5:45 и отправился в гараж приводить в порядок личный автомобиль, пишет РИА Новости.

«Никакого запаха газа я не чувствовал, хотя с обонянием у меня всё нормально… Все было как обычно… Я вышел из дома и прямиком направился до своего гаража… И тут произошёл взрыв. Взрыв был такой, что я просто вздрогнул, и вибрация была по земле», — рассказал Юрченко.

Квартира молодого человека находилась на 10-м этаже злосчастного подъезда. Её уничтожило взрывом. Очевидец сходил в церковь, чтобы поблагодарить высшие силы за обстоятельства, спасшие его жизнь.

Мужчина также добавил, что квартира на третьем этаже — возможный эпицентр взрыва — постоянно сдавалась разным людям.

«Но в последнее время я не видел, чтобы там кто-то жил», — подытожил Юрченко.

Свидетелю ЧП пришлось восстановить потерянные из-за чрезвычайной ситуации документы. Сейчас он живёт у родителей.

Ранее News.ru сообщал о публикации списка опознанных погибших от взрыва газа в Магнтогорске. Установлены личности минимум 11 жертв.


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