Курские следователи вывели расиста на чистую воду

https://news.ru/storage/news/efd82e3748dd48d713b74cc696d98f4d/1968e828-8f24-495c-b3ef-e2a0cba70cf0_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Жителю Курской области вынесен приговор за распространение в интернете экстремистских материалов. Мужчину осудили по двум статьям.

За преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 282 и ч. 2 ст. 280, 30-летний молодой человек получил один год и шесть месяцев условно с испытательным сроком один год, сообщает официальный сайт регионального СК.

С июля 2016 года по январь 2017-го осуждённый размещал в свободном доступе на своей странице в социальной сети фото и видео, носившие расистский характер. Они содержали признаки возбуждения ненависти или вражды к представителям разных национальностей.

Ранее News.ru сообщал об уменьшении числа экстремистских преступлений в России. В 2018-м следственные органы зарегистрировали 1209 случаев, что на 7,4% меньше, чем в 2017 году.