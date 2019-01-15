USD  67.192 EUR  77.0692
GOLD1,291 $   Brent59.88 $ Bitcoin3,677.41 $
МОСКВА0°C18:45
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. происшествия

Курские следователи вывели расиста на чистую воду

Сергей Булкин/News.ru

происшествия [ версия для печати ]

Жителю Курской области вынесен приговор за распространение в интернете экстремистских материалов. Мужчину осудили по двум статьям.

За преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 282 и ч. 2 ст. 280, 30-летний молодой человек получил один год и шесть месяцев условно с испытательным сроком один год, сообщает официальный сайт регионального СК.

С июля 2016 года по январь 2017-го осуждённый размещал в свободном доступе на своей странице в социальной сети фото и видео, носившие расистский характер. Они содержали признаки возбуждения ненависти или вражды к представителям разных национальностей.

Ранее News.ru сообщал об уменьшении числа экстремистских преступлений в России. В 2018-м следственные органы зарегистрировали 1209 случаев, что на 7,4% меньше, чем в 2017 году.


#экстремизм #Курскаяобласть #Курск
самое читаемое
спорт
Фуркад поведал о расчёте на провал Логинова в эстафете
политика
Опрос показал, что граждане хотят видеть другой кабинет министров
Почему россияне выступают за отставку правительства

читайте также
общество 17:54, 10 января 2019
РКН обнаружил экстремистские материалы на ресурсах Би-би-си
общество 12:29, 9 января 2019
Суд закрыл первое дело об экстремизме за посты в соцсетях
общество 15:19, 4 января 2019
Главный борец с экстремизмом в РФ отправлен в отставку
общество 10:50, 4 января 2019
Количество экстремистских преступлений в РФ уменьшилось
Лента новостей
шоу-бизнес 18:44
Певицу Ханну искусали акулы
политика 18:37
США отказались от новых консультаций по ДРСМД
спорт 18:35
Одноклубник Роналду высказался о насилии
в мире 18:24
Пропажу икон из Киево-Печерской лавры опровергли
политика 18:23
Путин сменил посла в ЦАР
Другие новости
происшествия 18:07
Взрыв газа в Шахтах погубил целую семью
происшествия 17:41
Число жертв взрыва в Шахтах увеличилось
происшествия 17:34
МЧС: ищем пропавшую семью на месте взрыва в Шахтах
происшествия 17:21
Погибший в московской люльке оказался Циклопом-убийцей
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top