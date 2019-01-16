Житель Курской области испытал самопал на полицейском

https://news.ru/storage/news/732239b96248f8f5ed3480582b4baa21/88c5de72-63f8-48f9-82fe-3e00771abfaa_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Следственные органы Курской области возбудили уголовное дело в отношении жителя Тимского района. Мужчина подозревается в покушении на жизнь сотрудника полиции.

По версии сыщиков, 62-летний фигурант смастерил самодельный револьвер и выстрелил в стража порядка. Участковый находился в доме и проверял хозяина на незаконное хранение оружия. К счастью, задержанный промахнулся и представитель закона не пострадал, сообщает официальный сайт регионального управления СК РФ.

Злоумышленнику предъявили обвинение по ст. 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

Ранее News.ru сообщал о приговоре жителю Соловьиного края. Молодому человеку назначили полтора года условно за преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 282 и ч. 2 ст. 280. С июля 2016 года по январь 2017-го осуждённый размещал в свободном доступе на своей странице в социальной сети фото и видео, носившие расистский характер. Они содержали признаки возбуждения ненависти или вражды к представителям разных национальностей.