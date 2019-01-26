Житель Ижевска восемь лет получал пенсию за умершего отца

https://news.ru/storage/news/09d62aa88df50659ae32ffb5b0861393/b454db24-3936-422b-828a-128123e5d278_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Следователи направили в суд уголовное дело о мошенничестве при получении выплат. Житель Ижевска причинил государству ущерб в 1,2 млн рублей.

«В 2008 году у подозреваемого скончался отец. Незадолго до смерти он выдал сыну доверенность на получение пенсии», — сообщили в управлении МВД по Удмуртии.

После смерти отца сын умышленно не предоставил в загс справку из больницы и не получил свидетельство о смерти. В последующем он неоднократно подделывал доверенности. Максимальное наказание, которое ему теперь грозит, — лишение свободы до 10 лет со штрафом в миллион рублей.

Ранее News.ru писал, что драка между осуждённым за многомиллионное мошенничество и судебными приставами произошла в Череповце. Поводом стало списание со счёта 57-летнего мужчины одной тысячи рублей. Ранее мужчину признали виновным в мошенничестве в сфере финансовых инвестиций. Суд обязал его выплатить обманутым клиентам 67 млн рублей.