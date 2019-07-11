https://static.news.ru/photo/89df313c-a3b8-11e9-b676-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

24-летний житель Жигаловского района Иркутской области задержан по обвинению в публичном призыве к осуществлению экстремистской деятельности. Об этом сообщает СК РФ.

По версии следствия, молодой человек разместил на странице в соцсети информацию экстремистского содержания, пост был доступен для просмотра и обсуждения. Аккаунт обнаружили сотрудники Центра противодействия экстремизму ГУ МВД России по региону.

В доме юноши был проведён обыск, в ходе которого найдены и конфискованы предметы с нацистской символикой, элементы для изготовления оружия, ножи и шашка кустарного производства.

Ранее News.ru писал, что в Челябинской области задержан мужчина 1994 года рождения, подозреваемый в экстремизме. Он неоднократно размещал в интернете лозунги соответствующего содержания. В ходе обыска полицейские изъяли у молодого человека холодное и огнестрельное оружие, патроны, а также различные устройства, представляющие опасность для жизни и здоровья, часть из которых он изготовил сам.