Житель ХМАО во время охоты по ошибке застрелил сына

Житель Ханты-Мансийского автономного округа застрелил на охоте 18-летнего сына, перепутав его с лосем. Инцидент произошёл в Нефтеюганском районе.
«В условиях недостаточной видимости охотник выстрелил из ружья в движущийся объект, ошибочно считая, что это лось», — сообщили в следственном управлении СК РФ по ХМАО-Югре.
От полученного ранения молодой человек скончался на месте. На его отца заведено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
Ранее News.ru писал, что два предпринимателя из Ростовской области встретились, чтобы выпить в честь Нового года. В ходе разговора между ними произошла перебранка. Словесный конфликт перерос в драку и хозяин дома решил воспользоваться старым ружьём, предназначенным для охоты. Он выстрелил в знакомого, пуля попала в подколенную артерию. Мужчина потерял много крови и умер до приезда врачей.