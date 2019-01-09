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Житель ХМАО во время охоты по ошибке застрелил сына

Ted Raynor/imagebroker.com/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

Житель Ханты-Мансийского автономного округа застрелил на охоте 18-летнего сына, перепутав его с лосем. Инцидент произошёл в Нефтеюганском районе.

«В условиях недостаточной видимости охотник выстрелил из ружья в движущийся объект, ошибочно считая, что это лось», — сообщили в следственном управлении СК РФ по ХМАО-Югре.

От полученного ранения молодой человек скончался на месте. На его отца заведено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Ранее News.ru писал, что два предпринимателя из Ростовской области встретились, чтобы выпить в честь Нового года. В ходе разговора между ними произошла перебранка. Словесный конфликт перерос в драку и хозяин дома решил воспользоваться старым ружьём, предназначенным для охоты. Он выстрелил в знакомого, пуля попала в подколенную артерию. Мужчина потерял много крови и умер до приезда врачей.


#охота #хмао
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