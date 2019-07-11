https://static.news.ru/photo/a4db2772-a3bb-11e9-9bcf-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Суд в Еврейской автономной области вынес 29-летнему жителю Биробиджана приговор за публикацию экстремистских материалов и нацистской символики в социальной сети. Мужчина должен выплатить штраф в размере 5 тыс. руб. и провести 60 часов на обязательных работах. У него также конфискуют мобильный телефон. Об этом сообщает прокуратура области.

Как установила инстанция, мужчина, являясь администратором сообщества в Интернете, разместил на странице посты с изображением нацистской атрибутики и символики. Он также опубликовал информацию, которая признана экстремистской и внесена в федеральный список экстремистских материалов Минюста РФ.

В отношении мужчины возбудили три административных дела по статьям КоАП РФ: за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики, возбуждение ненависти либо вражды, а также за унижение достоинства человека по признакам пола, расы, национальности и массовое распространение экстремистских материалов. Суд признал его виновным в совершении всех этих деяний.

Суд определил ему наказание по ст. 20.3 КоАП РФ в виде штрафа в размере 2 тыс. рублей с конфискацией предмета административного правонарушения — сотового телефона, по ст. 20.29 КоАП назначен штраф в размере 3 тыс. рублей, по ст. 20.3.1. КоАП РФ назначено наказание в виде 60 часов обязательных работ, – говорится в сообщении .

Отмечается, что молодой человек признал вину и полностью раскаялся в содеянном.

Как ранее писал News.ru, 24-летнего жителя Иркутской области задержали по обвинению в публичном призыве к осуществлению экстремистской деятельности. По версии следствия, молодой человек опубликовал на странице в соцсети информацию экстремистского содержания, доступную для просмотра и обсуждения.