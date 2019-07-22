https://static.news.ru/photo/6251febe-ac56-11e9-8286-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Justus de Cuveland/imageBROKER.com/Global Look Press

В Сосновском районе Челябинской области от укуса гадюки умер местный житель. 46-летний Эдуард Боровиков сразу после инцидента вызвал скорую помощь и был госпитализирован, однако в больнице не нашлось противоядия.

Гадюка укусила жителя села Шигаево в лесу, где тот пас своих лошадей, — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе администрации Сосновского района.

В районной больнице врачи изучили убитую змею, которую пострадавший привёз с собой в банке, и сообщили, что необходимое противоядие будет только на следующий день. Однако, вечером того же дня мужчина умер, так и не дождавшись инъекции.

Как писал News.ru, кот выволок кобру из дома на юге Индии, в котором находились дети его хозяина. Домашний питомец обнаружил ядовитую змею в коридоре и не позволил ей добраться до лестницы на второй этаж. В схватке кот продемонстрировал хорошую реакцию, уворачиваясь от выпадов кобры. Ему потребовалось чуть больше минуты, чтобы схватить рептилию и в зубах вынести на улицу.