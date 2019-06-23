https://static.news.ru/photo/a6d4285a-95c2-11e9-bb4b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: News.ru

Выезд врачей скорой помощи на вызов одного из жителей Челябинска чуть не закончился трагически. Когда медики прибыли по назначенному адресу, пациент набросился на них с кулаками.

Как сообщает « URA.RU », бригаду врачей вызвали к лежащему на дороге мужчине в Металлургическом районе на улице Румянцева. Мужчина не оценил попытки помочь ему и попытался задушить работницу скорой. По некоторым данным, нападавший был под действием наркотиков. Сразу после случившегося его забрали сотрудники полиции. По факту инцидента возбуждено административное дело по статье 6.1.1 КоАП («Побои»).

Ранее, как сообщал News.ru, мужчина набросился на врача в травмпункте в Новосибирске. Нападавшим оказался муж одной из пациенток. Мужчина посчитал, что его супруге слишком долго перебинтовывают руку, которую она поранила.