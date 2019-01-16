Житель Башкирии забил жену до смерти тушей гуся

Житель Хайбуллинского района Башкирии забил до смерти супругу тушей гуся и самодельной мухобойкой. Скандал разгорелся во время семейной попойки.
Мужчина упрекнул спутницу жизни в пристрастии к зелёному змию — покойная пропивала домашнюю утварь, нажитую совместным трудом, и отказывалась заниматься домашним хозяйством.
Задержанный вышел из себя и начал избивать благоверную руками, ногами, тушей гуся, специально зарезанного для ужина, и мухобойкой, сообщает официальный сайт республиканского управления СК РФ.
После акта насилия потерпевшая легла спать, но вскоре почувствовала себя плохо и умерла. Фигурант предположил, что во всём виноваты проблемы женщины с сердцем. Но судебная экспертиза показала, что его супругу погубили несовместимые с жизнью травмы.
В отношении жителя Башкирии возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Ему грозит до 15 лет тюрьмы.
Ранее News.ru сообщал о покушении жителя Курской области на жизнь сотрудника полиции. Злоумышленник смастерил самодельный револьвер и выстрелил в стража порядка. Участковый находился в доме и проверял хозяина на незаконное хранение оружия. К счастью, задержанный промахнулся и представитель закона не пострадал.