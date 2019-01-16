USD  67.082 EUR  76.9498
GOLD1,293 $   Brent60.36 $ Bitcoin3,627.71 $
МОСКВА-7°C21:31
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. происшествия

Житель Башкирии забил жену до смерти тушей гуся

Stefan Sauer/ZB/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

Житель Хайбуллинского района Башкирии забил до смерти супругу тушей гуся и самодельной мухобойкой. Скандал разгорелся во время семейной попойки.

Мужчина упрекнул спутницу жизни в пристрастии к зелёному змию — покойная пропивала домашнюю утварь, нажитую совместным трудом, и отказывалась заниматься домашним хозяйством.

Задержанный вышел из себя и начал избивать благоверную руками, ногами, тушей гуся, специально зарезанного для ужина, и мухобойкой, сообщает официальный сайт республиканского управления СК РФ.

После акта насилия потерпевшая легла спать, но вскоре почувствовала себя плохо и умерла. Фигурант предположил, что во всём виноваты проблемы женщины с сердцем. Но судебная экспертиза показала, что его супругу погубили несовместимые с жизнью травмы.

В отношении жителя Башкирии возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Ранее News.ru сообщал о покушении жителя Курской области на жизнь сотрудника полиции. Злоумышленник смастерил самодельный револьвер и выстрелил в стража порядка. Участковый находился в доме и проверял хозяина на незаконное хранение оружия. К счастью, задержанный промахнулся и представитель закона не пострадал.


#убийство #башкирия
самое читаемое
политика
Опрос показал, что граждане хотят видеть другой кабинет министров
Почему россияне выступают за отставку правительства
общество
Россияне высказались за отставку правительства

читайте также
происшествия 19:41, 16 января 2019
Житель Курской области испытал самопал на полицейском
происшествия 12:29, 16 января 2019
Женщина насмерть забила свекровь за непослушание
происшествия 16:59, 15 января 2019
Курские следователи вывели расиста на чистую воду
происшествия 14:02, 1 января 2019
Налётчики насмерть забили сотрудника магазина в Москве
происшествия 12:39, 5 декабря 2018
Мужчина до смерти забил палкой собаку ветеринара
Лента новостей
шоу-бизнес 21:26
ВГТРК не комментирует участие Лазарева в Евровидении
в мире 21:20
Конгресс призвал Трампа не выводить войска из САР
общество 21:15
Камеры зафиксировали миллионы нарушений на дорогах РФ
спорт 21:12
Шипулин посетил министра спорта РФ
в мире 21:10
Выдворенную из РФ журналистку арестовали на Украине
Другие новости
происшествия 20:42
Следователи не обнаружили взрывчатки в Шахтах
происшествия 19:48
Насильника 15-летней девочки задержали в Башкирии
происшествия 19:41
Житель Курской области испытал самопал на полицейском
происшествия 19:36
Очевидцы о взрыве на заводе: «Дом шатался и дрожал»
Ударная волна напугала жителей Кингисеппа
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top