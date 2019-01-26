Жилой многоэтажный дом загорелся в Марьино

В столичном районе Марьино загорелся 14-этажный дом. Пожарные спасли восемь человек.
Инцидент произошёл около 01:00 мск в Батайском проезде. Эпицентр пожара находился в одной из квартир на девятом этаже, там загорелись мебель и личные вещи. В результате были спасены восемь жильцов, двоим из них понадобилась помощь медиков. Спустя 40 минут очаг возгорания удалось ликвидировать, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС. Что стало причиной пожара, пока неизвестно.
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