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Жилой многоэтажный дом загорелся в Марьино

Сергей Булкин/News.ru

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В столичном районе Марьино загорелся 14-этажный дом. Пожарные спасли восемь человек.

Инцидент произошёл около 01:00 мск в Батайском проезде. Эпицентр пожара находился в одной из квартир на девятом этаже, там загорелись мебель и личные вещи. В результате были спасены восемь жильцов, двоим из них понадобилась помощь медиков. Спустя 40 минут очаг возгорания удалось ликвидировать, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС. Что стало причиной пожара, пока неизвестно.

Ранее News.ru сообщал о пожаре, который произошёл в ресторане на востоке Москвы.


#москва #пожар #марьино
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