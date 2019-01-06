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Жилой дом в Магнитогорске эвакуировали из-за запаха газа

Сергей Булкин/News.ru

происшествия [ версия для печати ]

Жители одного из многоквартирных домов Магнитогорска были экстренно эвакуированы из-за запаха газа. В пятом часу утра к зданию прибыли пожарные расчёты. Они обходили все квартиры, будили людей и просили их срочно выйти на улицу.

Об инциденте в социальных сетях сообщили жильцы дома.

«Это реально страшно, когда <...> пожарные долбят в квартиры и ты спросонья [ничего] не можешь понять, а в деткой коечке спит полуторагодовалый сынок», — написал один из пользователей «ВКонтакте».

Вместе с тем он поблагодарил пожарных за то, что те усадили всех детей в свою машину и не дали им замёрзнуть.

По словам людей, помимо пожарных к зданию прибыли и кинологи с собаками.

Ничего подозрительного обнаружено не было, тревога оказалась ложной. Все жильцы в итоге смогли вернуться в свои квартиры.

По одной из версий, в экстренные службы позвонил нетрезвый житель подъезда, которого жена под утро не пускала домой.

31 декабря в Магнитогорске обрушился подъезд многоквартирного дома по проспекту Карла Маркса. Под обломками были найдены тела 39 человек. Шестеро жильцов, в том числе двое детей, обнаружены живыми. Ещё 18 человек спасены в первые часы после трагедии из частично разрушенных квартир.

По факту ЧП Следственный комитет возбудил уголовное дело. Приоритетной версией считается взрыв бытового газа на одном из нижних этажей.


#ГАЗ #эвакуация #магнитогорск #челябинскаяобласть
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