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Стена жилого дома во Владимирской области обрушилась из-за хлопка газа. В результате происшествия никто не пострадал.

Инцидент произошёл в посёлке Приозёрный Вязниковского района. Из постройки эвакуированы 10 человек, в том числе двое детей. Решается вопрос об их временном размещении.

На месте происшествия спасатели разбирают завалы. В главке МЧС по региону отметили, что пожара за хлопком газа не последовало. Несущие стены не повреждены, угрозы обрушения здания нет, сообщает РИА новости .

Ранее News.ru писал о взрыве газа в жилом доме в Свердловской области. В результате пострадал один человек.