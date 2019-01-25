Жилой дом горит на северо-востоке Москвы

Пожар произошёл на северо-востоке Москвы, в Ярославском районе. Горит квартира в доме по адресу: Ярославское шоссе, д. 8 к. 2, сообщили источники News.ru.
К моменту прибытия спасателей в подъезде было сильное задымление. Началась эвакуация людей. Из здания вывели 17 человек, одному потребовалась помощь медиков.
На месте происшествия был создан штаб пожаротушения.
Сначала была проведена ликвидация открытого горения, а потом пожар потушили полностью. Его площадь составила 20 кв. м.
Эвакуированных жильцов размещают в соседней школе.
Ранее News.ru писал о возгорании в башне «Федерация» на территории «Москва-Сити».