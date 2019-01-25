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Жилой дом горит на северо-востоке Москвы

Сергей Булкин/News.ru

происшествия [ версия для печати ]

Пожар произошёл на северо-востоке Москвы, в Ярославском районе. Горит квартира в доме по адресу: Ярославское шоссе, д. 8 к. 2, сообщили источники News.ru.

К моменту прибытия спасателей в подъезде было сильное задымление. Началась эвакуация людей. Из здания вывели 17 человек, одному потребовалась помощь медиков.

На месте происшествия был создан штаб пожаротушения.

Сначала была проведена ликвидация открытого горения, а потом пожар потушили полностью. Его площадь составила 20 кв. м.

Эвакуированных жильцов размещают в соседней школе.

Ранее News.ru писал о возгорании в башне «Федерация» на территории «Москва-Сити».


#москва #пожар #спасатели
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