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Жильцов эвакуируют из пятиэтажки в Саратове

Сергей Булкин/News.ru

происшествия [ версия для печати ]

Пожар произошёл в многоквартирном жилом доме в Заводском районе Саратова. Жильцов эвакуируют из здания.

Сообщение об инциденте в доме 34 по улице Новоастраханская поступило в 20:18, передаёт РИА Новости. Огонь вспыхнул на втором этаже постройки коридорного типа, которая раньше была общежитием.

Территория вокруг места ЧП оцеплена сотрудниками полиции, а дорожное движение регулируют экипажи ГИБДД.

Ранее News.ru сообщал о ЧП при строительстве Московского метрополитена на востоке города. Задымление произошло в одном из тоннелей в районе Кожухово.


#пожар #эвакуация #Саратов
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