Жильцов эвакуируют из пятиэтажки в Саратове

Пожар произошёл в многоквартирном жилом доме в Заводском районе Саратова. Жильцов эвакуируют из здания.
Сообщение об инциденте в доме 34 по улице Новоастраханская поступило в 20:18, передаёт РИА Новости. Огонь вспыхнул на втором этаже постройки коридорного типа, которая раньше была общежитием.
Территория вокруг места ЧП оцеплена сотрудниками полиции, а дорожное движение регулируют экипажи ГИБДД.
Ранее News.ru сообщал о ЧП при строительстве Московского метрополитена на востоке города. Задымление произошло в одном из тоннелей в районе Кожухово.