Жильцов эвакуируют из пятиэтажки в Саратове

https://news.ru/storage/news/fbeddc7af1917e14c24793d9e0be004c/8965d498-f4da-452e-b1c8-4f3870fd7112_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Пожар произошёл в многоквартирном жилом доме в Заводском районе Саратова. Жильцов эвакуируют из здания.

Сообщение об инциденте в доме 34 по улице Новоастраханская поступило в 20:18, передаёт РИА Новости. Огонь вспыхнул на втором этаже постройки коридорного типа, которая раньше была общежитием.

Территория вокруг места ЧП оцеплена сотрудниками полиции, а дорожное движение регулируют экипажи ГИБДД.

Ранее News.ru сообщал о ЧП при строительстве Московского метрополитена на востоке города. Задымление произошло в одном из тоннелей в районе Кожухово.