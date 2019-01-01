Жильцам рухнувшего дома быстро восстановят паспорта

https://news.ru/storage/news/777dfded6105b125046cc4de554a0c2c/f8beb633-7205-40c5-a925-0f4ecb16373f_850.jpg Андрей Любимов/АГН "Москва"

Власти Челябинской области пообещали в кратчайшие сроки восстановить документы жильцам рухнувшего в Магнитогорске дома. Госпошлина при этом взиматься не будет.

Новые паспорта взамен утраченных граждане смогут получить в течение двух-трех часов с момента обращения. Паспортный стол начнет работу 1 января в 09:00 по местному времени, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу губернатора региона Бориса Дубровского.

Взрыв бытового газа произошёл в многоквартирном доме на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске накануне. В разрушенном подъезде проживали 120 человек.

Ранее News.ru сообщил, что спасателям удалось обнаружить тела семи погибших. Судьба ещё 37 человек неизвестна. Разбор завалов на месте происшествия продолжается.