Жильцам рухнувшего дома быстро восстановят паспорта

Власти Челябинской области пообещали в кратчайшие сроки восстановить документы жильцам рухнувшего в Магнитогорске дома. Госпошлина при этом взиматься не будет.
Новые паспорта взамен утраченных граждане смогут получить в течение двух-трех часов с момента обращения. Паспортный стол начнет работу 1 января в 09:00 по местному времени, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу губернатора региона Бориса Дубровского.
Взрыв бытового газа произошёл в многоквартирном доме на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске накануне. В разрушенном подъезде проживали 120 человек.
Ранее News.ru сообщил, что спасателям удалось обнаружить тела семи погибших. Судьба ещё 37 человек неизвестна. Разбор завалов на месте происшествия продолжается.