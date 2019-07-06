https://static.news.ru/photo/168a788a-9fc2-11e9-81fd-fa163e074e61_1024.jpg Фото: АГН «Москва»

Избитая в Ингушетии девочка не держит зла на свою тётю. Более того, малышка призналась, что несмотря на то, что произошло, любит её. Об этом рассказала детский омбудсмен в Ингушетии Зарема Чакхиева.

Это добрейшей души ребёнок. Что бы там ни говорили, что бы ни спрашивали, она на все вопросы отвечает позитивно. Говорит, что у неё всё было хорошо. Иногда она рассказывает о побоях, но всё равно она свою тётю любит, — цитирует её РЕН ТВ .

Она добавила, что девочка, несмотря на своё тяжёлое состояние, выразила признательность всем, кто пришёл к ней на помощь.

Ранее News.ru писал, что состояние избитой девочки остаётся тяжёлым. Медики поместят её в специальную барокамеру, где будут насыщать её организм кислородом.