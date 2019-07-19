https://static.news.ru/photo/79dc2a98-ab82-11e9-a724-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Наводнение на северо-востоке Индии унесло жизни по меньшей мере 62-х человек. Ещё несколько человек числятся пропавшими без вести.

Паводок стал результатом мощных мусонных ливней. Сейчас в зоне затопления находятся 4,4 млн человек. Водой залито более 150 тыс. гектаров сельскохозяйственных земель. Стихия нанесла ущерб национальному парку Казиранга, который входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Там в результате паводка погибло около 130 охраняемых животных, в их числе олени, слоны, а также 10 индийских однорогих носорогов, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что муссонные ливни в Индии привели к выходу из берегов 11 рек, в том числе одной из самых крупных — Брахмапутры. Паводок затопил более 4600 деревень. Лагеря временного проживания приняли более 150 тысяч человек.