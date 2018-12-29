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Жертвами схода лавины под Хабаровском стали три человека

twitter.com/@svi1977

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Спасатели извлекли из-под снежного завала тело второго погибшего после схода лавин в Хабаровском крае. Ещё один ранее скончался в больнице. Таким образом, жертвами стихии стали три человека.

Семерых пострадавших удалось спасти, трое из них госпитализированы, сообщил РИА Новости главный врач центра медицины катастроф Хабаровского края Павел Курнявка.

Как писал News.ru, инцидент произошёл утром 29 декабря в посёлке Многовершинный Николаевского района. Лавина сошла на компрессорную подстанцию золотодобывающего предприятия ЗАО «Многовершинное», где находился один человек. На помощь ему выдвинулась группа из числа сотрудников предприятия. На них сошла вторая лавина, и они тоже оказались под снегом.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении горных работ. В администрации района пообещали оказать материальную помощь всем пострадавшим.


#жертвы #ХабаровскийКрай #лавина
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