https://static.news.ru/photo/b19a5c18-9596-11e9-989c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: News.ru

Лобовое столкновение грузового автомобиля Iveco и легковушки Toyota Corolla привело к гибели трёх человек. Все они скончались на месте.

Инцидент произошёл на 58-м километре федеральной автодороги Екатеринбург — Тюмень. Предполагается, что виновником ДТП стал водитель Toyota, допустивший выезд на встречную полосу. Причина этого манёвра и обстоятельства аварии устанавливаются.

Все жертвы столкновения ехали в легковом автомобиле. Водитель грузовика не пострадал, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ГИБДД по Свердловской области.

Ранее News.ru писал, что пять человек погибли в результате аварии с участием двух легковых машин в Забайкалье. К этому ДТП также привёл выезд одного из автомобилей на встречную полосу.