Лобовое столкновение грузового автомобиля Iveco и легковушки Toyota Corolla привело к гибели трёх человек. Все они скончались на месте.
Инцидент произошёл на 58-м километре федеральной автодороги Екатеринбург — Тюмень. Предполагается, что виновником ДТП стал водитель Toyota, допустивший выезд на встречную полосу. Причина этого манёвра и обстоятельства аварии устанавливаются.
Все жертвы столкновения ехали в легковом автомобиле. Водитель грузовика не пострадал, сообщает
Ранее News.ru писал, что пять человек погибли в результате аварии с участием двух легковых машин в Забайкалье. К этому ДТП также привёл выезд одного из автомобилей на встречную полосу.