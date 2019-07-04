https://static.news.ru/photo/1f0df36e-9ded-11e9-a321-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Во время празднования Дня независимости в Минске отлетевший снаряд салюта убил женщину.

Сообщается, что погибшая 1955 года рождения смотрела на фейерверк с берега реки Свислочь, когда в неё попал заряд. Врачам не удалось спасти раненую, проводится проверка по факту смерти, сообщает ТАСС .

По данным Министерства обороны Белоруссии, всего от салюта пострадали четыре человека. В ведомстве отметили, что использовавшиеся заряды применялись и ранее.

Ранее News.ru писал, что установка запуска салюта была размещена в районе стелы «Минск — город герой», ударной волной выбило окна домов по улице Червякова и в спортивном комплексе «Динамо».