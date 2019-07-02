https://static.news.ru/photo/0f46d542-9ca1-11e9-bccd-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Жительницу Брянска задержали в Москве с крупной партией наркотика. При себе у неё был свёрток с килограммом героина. Об этом сообщили в пресс-службе Управления полиции на транспорте по ЦФО.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали в районе железнодорожной станции Новогиреево 41-летнюю жительницу Брянска, в дамской сумке у которой был обнаружен полимерный свёрток с порошкообразным веществом белого цвета, — рассказали в пресс-службе.

Задержание провели сотрудники транспортной полиции. В отношении женщины возбудили сразу два уголовных дела. Ей вменяют статьи «приготовление к преступлению и покушение на преступление», а также «незаконные сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере», передаёт « Интерфакс ».

Ранее News.ru писал, что стражи порядка Бельгии изъяли у экс-полицейского 151 кг кокаина, рыночная стоимость наркотика оценивается более чем в €5 млн. По подозрению в причастности к деятельности преступной группы были также задержаны ещё пятеро человек, в том числе выходец из Чечни.