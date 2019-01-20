USD  66.3309 EUR  75.5841
GOLD1,281 $   Brent62.38 $ Bitcoin3,546.60 $
МОСКВА-4°C18:59
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. происшествия

Женщина заколола возлюбленного в Подмосковье

Сергей Булкин/News.ru

происшествия [ версия для печати ]

Жительница подмосковного Ногинска зарезала своего сожителя во время ссоры, вспыхнувшей между ними во время романтического ужина. Как отметили стражи порядка, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Труп мужчины 1987 года рождения был обнаружен поздней ночью 19 января. Вскоре сотрудники отдела уголовного розыска нашли и его сожительницу — даму 1982 года рождения.

«Преступление совершено после совместного распития спиртных напитков, в ссоре», — цитирует РИАМО сотрудника пресс-службы ГУ МВД по Московской области.

Представитель полиции отметил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

Ранее News.ru писал, что замерзающие женщина и мужчина в состоянии алкогольного опьянения были найдены в Пермском крае. Инцидент произошёл в лесу близ посёлка Зюкайка. Врачи не смогли спасти женщину, которая умерла от переохлаждения. Её спутник находится в больнице.


#Московскаяобласть
самое читаемое
спорт
Тихонов рассказал, как Логинов принимал допинг
шоу-бизнес
Стаса Садальского «трясёт от бездарного» Максима Галкина


читайте также
происшествия 11:46, 20 января 2019
Мужчина зарезал товарища во время застолья
происшествия 17:18, 14 января 2019
Мужчина зарезал подругу и закопал в огороде
происшествия 14:45, 3 января 2019
Мужчина зарезал собутыльника в Подмосковье
Лента новостей
шоу-бизнес 18:58
Сенчина перед смертью перенесла более десяти операций
шоу-бизнес 18:52
Джастин Тимберлейк навестил детей в онкоцентре
спорт 18:44
20-е место российской биатлонистки сочли приемлемым
в мире 18:44
Землетрясение произошло в Тибете
шоу-бизнес 18:37
Сергей Лазарев попросил подписчиков о помощи
Другие новости
происшествия 18:34
Одиннадцать человек пострадали в ДТП под Челябинском
происшествия 18:29
Бомжа изрезали ножом в подъезде на востоке Москвы
происшествия 16:58
Люди отравились насмерть в Ставропольском крае
происшествия 16:36
Соседи напали на онкобольную пенсионерку из-за русского рока
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top