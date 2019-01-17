Женщину едва не убили в лучшем перинатальном центре Сибири

https://news.ru/storage/news/8a5218858c4eaebc0b44acf862798d31/eb14c2a1-c7fa-4a85-8231-53d3b321e948_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Роженица едва не погибла в Забайкальском краевом перинатальном центре, который в 2017 году был признан лучшим в Сибири. Сотрудники медицинского учреждения оказали женщине неквалифицированную медицинскую помощь.

По данным следователей, 20 марта 2017 года потерпевшая была госпитализирована в центр. В ночь на 23 марта у неё начались схватки. Её состояние и положение плода требовали экстренного родоразрешения, однако заведующая отделением отложила операцию на семь часов.

Также сотрудники центра не провели пациентке профилактику антибиотиками, что привело к септическому воспалению. Из-за этого у роженицы начались осложнения, а её здоровью был причинен тяжкий вред.

СК потребовал снять с занимаемой должности главного врача центра и его заместителей, сообщает «Росбалт».

Ранее News.ru писал, что родильное отделение центральной больницы в городе Лаппеенранте в Южной Карелии могут закрыть из-за новой реформы социального здравоохранения республики. Согласно норме, для существования роддома нужно за год принять не менее тысячи родов, тогда как в финской больнице в прошлом году появился 861 ребёнок.