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Женщину едва не убили в лучшем перинатальном центре Сибири

Сергей Булкин/News.ru

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Роженица едва не погибла в Забайкальском краевом перинатальном центре, который в 2017 году был признан лучшим в Сибири. Сотрудники медицинского учреждения оказали женщине неквалифицированную медицинскую помощь.

По данным следователей, 20 марта 2017 года потерпевшая была госпитализирована в центр. В ночь на 23 марта у неё начались схватки. Её состояние и положение плода требовали экстренного родоразрешения, однако заведующая отделением отложила операцию на семь часов.

Также сотрудники центра не провели пациентке профилактику антибиотиками, что привело к септическому воспалению. Из-за этого у роженицы начались осложнения, а её здоровью был причинен тяжкий вред.

СК потребовал снять с занимаемой должности главного врача центра и его заместителей, сообщает «Росбалт».

Ранее News.ru писал, что родильное отделение центральной больницы в городе Лаппеенранте в Южной Карелии могут закрыть из-за новой реформы социального здравоохранения республики. Согласно норме, для существования роддома нужно за год принять не менее тысячи родов, тогда как в финской больнице в прошлом году появился 861 ребёнок.


#врачи #женщина #ЧИТА #сибирь
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