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Женщина с ребёнком застряла на горном обрыве

Roman Denisov/Russian Look/Global Look Press

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Туристка и её 13-летний сын захотели прогуляться возле сторожевой башни чеченского горнолыжного курорта «Ведучи». Они поскользнулись и едва не упали в обрыв.

Для прохода они выбрали неофициальный маршрут, передаёт РЕН ТВ.

Когда женщина поняла, что самостоятельной возможности выбраться нет, она позвонила в экстренные службы. Помогали туристам сотрудники республиканской противопожарной службы и спасатели курорта.

Застрявших людей искали по следам и вытягивали при помощи верёвок.

Ранее News.ru сообщал, что спасатели вызволили из снежного плена два вахтовых автобуса с шахтёрами, которые застряли у посёлка Заполярного. Спецтехника пробивалась к людям несколько часов.


#чечня #горы #Обрыв
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