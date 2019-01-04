Женщина с ребёнком застряла на горном обрыве

Туристка и её 13-летний сын захотели прогуляться возле сторожевой башни чеченского горнолыжного курорта «Ведучи». Они поскользнулись и едва не упали в обрыв.
Для прохода они выбрали неофициальный маршрут, передаёт РЕН ТВ.
Когда женщина поняла, что самостоятельной возможности выбраться нет, она позвонила в экстренные службы. Помогали туристам сотрудники республиканской противопожарной службы и спасатели курорта.
Застрявших людей искали по следам и вытягивали при помощи верёвок.
Ранее News.ru сообщал, что спасатели вызволили из снежного плена два вахтовых автобуса с шахтёрами, которые застряли у посёлка Заполярного. Спецтехника пробивалась к людям несколько часов.