Женщина с ребёнком застряла на горном обрыве

https://news.ru/storage/news/cb93ca15d304522b508efe1b72c013af/5c59b243-c8e8-496e-a5d0-0e651721af41_850.jpg Roman Denisov/Russian Look/Global Look Press

Туристка и её 13-летний сын захотели прогуляться возле сторожевой башни чеченского горнолыжного курорта «Ведучи». Они поскользнулись и едва не упали в обрыв.

Для прохода они выбрали неофициальный маршрут, передаёт РЕН ТВ.

Когда женщина поняла, что самостоятельной возможности выбраться нет, она позвонила в экстренные службы. Помогали туристам сотрудники республиканской противопожарной службы и спасатели курорта.

Застрявших людей искали по следам и вытягивали при помощи верёвок.

Ранее News.ru сообщал, что спасатели вызволили из снежного плена два вахтовых автобуса с шахтёрами, которые застряли у посёлка Заполярного. Спецтехника пробивалась к людям несколько часов.