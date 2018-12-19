Женщина с грудным ребёнком попала под машину в Саратове

https://news.ru/storage/news/9d5aa1a3bb3fa5360b2c1d01ce631076/5c2456c3-d7b9-4177-b007-b6b690f3eea0_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Полицейские Саратова выясняют обстоятельства ДТП на перекрёстке улиц Рахова и 2-й Садовой. Водитель автомобиля Kia сбил женщину, перевозившую на санках маленького ребёнка через проезжую часть.

Пострадавшая пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, пишет «Версия-Саратов». По предварительным данным, 11-месячный ребёнок не пострадал. На место происшествия приехала скорая. После аварии пешеходов увезли в больницу.

Ранее News.ru сообщал о нескольких авариях с участием детей. В Кирове 28-летний мужчина насмерть сбил 10-летнюю девочку. В Новосибирские бывший страж порядка на «зебре» сбил четырёхлетнего ребёнка. Пострадавшая в тяжёлом состоянии была госпитализирована. Ещё одна трагедия произошла в Ленобласти: ДТП унесло жизнь 10-летней школьницы. Виновник скрылся с места преступления.