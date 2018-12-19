USD  67.1121 EUR  76.4742
GOLD1,253 $   Brent55.51 $ Bitcoin4,022.37 $
МОСКВА-11°C12:50
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. происшествия

Женщина с грудным ребёнком попала под машину в Саратове

Сергей Булкин/News.ru

происшествия [ версия для печати ]

Полицейские Саратова выясняют обстоятельства ДТП на перекрёстке улиц Рахова и 2-й Садовой. Водитель автомобиля Kia сбил женщину, перевозившую на санках маленького ребёнка через проезжую часть.

Пострадавшая пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, пишет «Версия-Саратов». По предварительным данным, 11-месячный ребёнок не пострадал. На место происшествия приехала скорая. После аварии пешеходов увезли в больницу.

Ранее News.ru сообщал о нескольких авариях с участием детей. В Кирове 28-летний мужчина насмерть сбил 10-летнюю девочку. В Новосибирские бывший страж порядка на «зебре» сбил четырёхлетнего ребёнка. Пострадавшая в тяжёлом состоянии была госпитализирована. Ещё одна трагедия произошла в Ленобласти: ДТП унесло жизнь 10-летней школьницы. Виновник скрылся с места преступления.


#ДТП #Саратов
самое читаемое
в мире
Российский «Аллигатор» готовят к атаке на украинские средства ПВО
политика
Корабль НАТО вошёл в Чёрное море ради свободы навигации

читайте также
происшествия 09:29, 13 декабря 2018
Несовершеннолетняя сбила сотрудника ДПС под Челябинском
происшествия 15:10, 11 декабря 2018
Водитель сбил мэра города в Карелии
происшествия 14:41, 10 декабря 2018
Водитель сбил пешехода и вылетел с дороги в Москве
происшествия 18:48, 8 декабря 2018
Экс-полицейский сбил ребёнка на «зебре» под Новосибирском
происшествия 20:26, 24 ноября 2018
Пьяный водитель насмерть сбил девочку в Кирове
Лента новостей
общество 12:44
Уголовное наказание введут за обман при госзакупках
политика 12:42
Путин рассказал о ядерной войне
политика 12:41
США «испугаются» операции против РФ в Чёрном море
политика 12:40
Путин высказался о работе команды Медведева
экономика 12:33
Президент РФ считает повышение НДС правильным решением
политика 12:32
США могут поддержать своими кораблями провокации Киева
спорт 12:32
Авербух поведал о превосходстве Медведевой над Загитовой
политика 12:31
Путин признал проблемы с исполнением нацпроектов
общество 12:30
Суд отказал потерпевшим по делу банды Цапка в компенсации
общество 12:27
Точную копию мамонтёнка Любы привезли в Калининград
политика 12:26
Путин: продолжительность жизни в РФ «чуть-чуть» увеличилась
политика 12:22
Путин заявил о необходимости технологического прорыва
общество 12:17
Патриарх Кирилл призвал церкви игнорировать собор в Киеве
политика 12:16
Владимир Путин начал большую пресс-конференцию
экономика 12:15
Путин заявил о росте российского бюджета
Другие новости
происшествия 11:32
Автомобиль врезался в школьный автобус в Рязанской области
происшествия 11:28
Анестезиолог из Петербурга насиловал спящих пациенток
происшествия 10:56
Экс-сотрудника компании арестовали за кражу грузовика
происшествия 09:04
Тонны ядовитого сыра обнаружили в Подмосковье
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top