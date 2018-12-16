Женщина с двумя детьми пострадали в ДТП в Петербурге

https://news.ru/storage/news/4ed01a54dd67e6a8e65be7d06aa614ae/1b189671-da30-4bfc-9456-2e3d64ef1595_850.jpg ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/vk.com

ДТП, в результате которого серьёзные травмы получили женщина и двое детей, произошло 16 декабря в Петербурге на Ленинском проспекте.

Автомобиль, за рулём которого находилась 35-летняя женщина, наехал на переходящих дорогу на зеленый сигнал светофора мать с двумя детьми: семилетним мальчиком и четырёхлетней девочкой. Все трое госпитализированы. Мальчик получил травмы средней тяжести, женщина с девочкой доставлены в больницу в тяжёлом состоянии.

Ранее News.ru писал о том, что в результате крупного ДТП недалеко от Цюриха погиб человек. Ещё 44 получили повреждения. Пассажирский автобус на скорости врезался в стену.