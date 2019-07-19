https://static.news.ru/photo/1749e3f6-ab10-11e9-8e52-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Транспортная полиция Ростовской области разыскивает гражданина, предположительно устроившего аварию на реке Дон. Управляя лодкой, он врезался в другое небольшое судно, стоявшее на якоре. ЧП произошло в Азовском районе.

В результате инцидента травмы получила женщина, находившаяся в неподвижной лодке вместе с супругом. У неё диагностировали перелом двух рёбер и сотрясение. Пострадавшую госпитализировали, муж от визита в больницу отказался, пишет РИА Новости .

Ранее News.ru сообщал, что прогулочная лодка перевернулась на Волге возле села Золотое в Красноармейском районе Саратовской области. Два человека утонули.