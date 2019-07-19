Транспортная полиция Ростовской области разыскивает гражданина, предположительно устроившего аварию на реке Дон. Управляя лодкой, он врезался в другое небольшое судно, стоявшее на якоре. ЧП произошло в Азовском районе.
В результате инцидента травмы получила женщина, находившаяся в неподвижной лодке вместе с супругом. У неё диагностировали перелом двух рёбер и сотрясение. Пострадавшую госпитализировали, муж от визита в больницу отказался, пишет
Ранее News.ru сообщал, что прогулочная лодка перевернулась на Волге возле села Золотое в Красноармейском районе Саратовской области. Два человека утонули.