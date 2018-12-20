Полиция ФРГ предупредила аэропорты об угрозе безопасности

https://news.ru/storage/news/7e876bee3f4e137327856361be9384ac/28293736-95c6-44e7-a5cb-f8ef5c13807e_850.jpg Arnulf Hettrich/imago stock&people/Global Look Press

Полицейские Германии отправили во все основные аэропорты страны предупреждение о том, что может существовать угроза общественной безопасности. В воздушной гавани Штутгарта камеры видеонаблюдения нашли подозрительных лиц, один из которых находится в перечне исламистов.

В управлении федеральной полиции в Потсдаме заявили, что силы безопасности во всех аэропортах приведены в состояние готовности. Предупреждения получили все 14 крупных воздушных гаваней Германии, сообщает ТАСС.

Ранее News.ru писал, что легковой автомобиль Kia Rio сгорел на территории аэропорта «Внуково» в Москве. По данным экстренных служб столицы, в результате происшествия никто не пострадал.