Полиция ФРГ предупредила аэропорты об угрозе безопасности

Полицейские Германии отправили во все основные аэропорты страны предупреждение о том, что может существовать угроза общественной безопасности. В воздушной гавани Штутгарта камеры видеонаблюдения нашли подозрительных лиц, один из которых находится в перечне исламистов.
В управлении федеральной полиции в Потсдаме заявили, что силы безопасности во всех аэропортах приведены в состояние готовности. Предупреждения получили все 14 крупных воздушных гаваней Германии, сообщает ТАСС.
Ранее News.ru писал, что легковой автомобиль Kia Rio сгорел на территории аэропорта «Внуково» в Москве. По данным экстренных служб столицы, в результате происшествия никто не пострадал.