https://static.news.ru/photo/f5f26a50-b660-11e9-8ef3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Markus Heine/ZUMAPRESS.com

Пожилая женщина, вернувшаяся из Конго и заболевшая, отправлена в больницу Токио для исследования на наличие в крови вируса Эбола.

При канцелярии премьер-министра Японии Синдзо Абэ создана специальная группа по сбору и анализу информации о состоянии пациентки. Женщина помещена в карантин, пишет агентство «Киодо ».

Как уже писал News.ru, очередной случай смерти от вируса Эбола подтвердили власти Демократической Республики Конго (ДРК) 31 июля. Всего за последнее время жертвами эпидемии в стране стали 1803 человека.