Ждавшая квартиру 103-летняя женщина умерла в Сочи

103-летняя вдова участника Великой Отечественной войны скончалась в Краснодарском крае. Жительница Сочи два года ждала положенную ей по федеральной программе жилья квартиру.
Об этом сообщает «Говорит Москва».
Старушка ютилась вместе с внучкой в доме без удобств. Историей заинтересовались журналисты. 25 января после нескольких интервью вдове стало плохо, её госпитализировали, 26 января она скончалась, сообщила внучка женщины.
Следственный комитет начал проверку в связи с тем, что 103-летней пенсионерке не дали квартиру.
Ранее News.ru писал о смерти самой пожилой россиянки. Жительнице Кабардино-Балкарии Нане Шаовой было 127 лет.