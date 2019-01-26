Ждавшая квартиру 103-летняя женщина умерла в Сочи

https://news.ru/storage/news/fb3c665b98c02595b3c83ccf41e81599/5694d254-947e-4939-9ed8-a831d50e9ca3_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

103-летняя вдова участника Великой Отечественной войны скончалась в Краснодарском крае. Жительница Сочи два года ждала положенную ей по федеральной программе жилья квартиру.

Об этом сообщает «Говорит Москва».

Старушка ютилась вместе с внучкой в доме без удобств. Историей заинтересовались журналисты. 25 января после нескольких интервью вдове стало плохо, её госпитализировали, 26 января она скончалась, сообщила внучка женщины.

Следственный комитет начал проверку в связи с тем, что 103-летней пенсионерке не дали квартиру.

Ранее News.ru писал о смерти самой пожилой россиянки. Жительнице Кабардино-Балкарии Нане Шаовой было 127 лет.