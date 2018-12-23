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Землетрясение произошло у берегов Индонезии

Donal Husni/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

Недалеко от индонезийского острова Западная Суматра были зафиксированы подземные толчки. Магнитуда сейсмической активности составила 5,0 по шкале Рихтера.

Эпицентр землетрясения зафиксирован на глубине 97,1 км, сообщает Геологическая служба США. Очаг находится на расстоянии 23 км от города Тику.

В ночь на 23 декабря в Зондском проливе Индонезии произошло цунами. Сильная волна, предположительно, вызванная извержением вулкана Анак-Кракатау, обрушилась на побережья островов Суматра и Ява. Как ранее писал News.ru, жертвами стали 168 человек. Ещё свыше 700 пострадали и около 30 числятся пропавшими без вести.


#ИНДОНЕЗИЯ #землетрясения
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